mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin...
Son dakika... Terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor...
Terör mevzileri havadan ve karadan...
Tecavüz mağduru genç kız: Hayallerimi yıktılar
Polis memuru hakkında cinsel tacizden...
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı HDP'li...

Motosiklet devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda...

Motosiklet devrildi: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 22 yaşındaki Ünsal Kutlu, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünsal Kutlu'nun yönetimindeki 01 EUB 52 plakalı motosiklet, hızlı şekilde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, devrilen motosikletiyle yolda sürüklenip, refüjün bordür taşlarına çarpan Kutlu'nun öldüğünü belirledi. Kaza yerine yakın bir noktada oturduğu belirtilen Kutlu'nun yakınları da ölüm haberini duyup, kaza yerine akın etti. Kutlu'nun cesedi başında gözyaşı döküp, sinir krizi geçiren ve fenalaşan yakınlarına, olay yerindeki sağlık ekibi müdahale etti. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nun cesedi, morga kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan