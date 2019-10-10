Son Dakika
Motosiklet çalan 3 kişi yakalandı
KONYA'da, iki farklı yerden motosiklet çalan 18 yaşından küçük 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram...
GÜVENLİK 10.10.2019, 09:22
KONYA'da, iki farklı yerden motosiklet çalan 18 yaşından küçük 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçelerinde, park halindeki 2 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, bölgede arama yaptığı sırada, Karaman Caddesi'nde 2 kişinin çaldıkları motosikletle gezdiklerini gördü. 'Dur' ihtarı üzerine 2 kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından A.Ç. (17) ve S.Ö. (17) yakalandı. Hırsızlık şüphelileri, diğer motosikleti de aynı arkadaşları S.Ç.'nin (17) çaldığını itiraf etti. S.Ç., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Motosiklet ise bahçede bulundu. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, emniyete götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Meram Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçelerinde, park halindeki 2 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, bölgede arama yaptığı sırada, Karaman Caddesi'nde 2 kişinin çaldıkları motosikletle gezdiklerini gördü. 'Dur' ihtarı üzerine 2 kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından A.Ç. (17) ve S.Ö. (17) yakalandı. Hırsızlık şüphelileri, diğer motosikleti de aynı arkadaşları S.Ç.'nin (17) çaldığını itiraf etti. S.Ç., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Motosiklet ise bahçede bulundu. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, emniyete götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2