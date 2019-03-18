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Motosiklet bankete ve tel çite çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, önce bankete sonra refüjdeki tel çite çarpan motosikletteki Yasin Develioğlu (33) yaşamını yitirdi, İbrahim Gül (33) ise yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa...

Motosiklet bankete ve tel çite çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kontrolden çıkıp, önce bankete sonra refüjdeki tel çite çarpan motosikletteki Yasin Develioğlu (33) yaşamını yitirdi, İbrahim Gül (33) ise yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızla sürüldüğü iddia edilen 06 GC 8806 plakalı motosiklet, kim olduğu belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki tel çite çarparak, savruldu. Motosikletin üzerindeki İbrahim Gül ve Yasin Develioğlu, yolda sürüklenerek, önce bankete sonra refüjdeki tel çite çarptı. Kaza anında kask takıp, takmadıkları belirlenemeyen Gül ve Develioğlu'nun çeşitli yerlerine, tel örgülerin kırılan demir çubukları saplandı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıların vücuduna saplanan demir çubukları sağlık ekiplerinin kontrolünde keserek, çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan Yasan Develioğlu, yaşamını yitirirken, İbrahim Gül'ün tedaviye alındığı belirtildi. 
Öte yandan çarpmanın şiddetiyle motosikletteki kasklar parçalandı. Kaza nedeniyle Burhanettin Onat Caddesi, bir süre tek taraflı olarak trafiğe kapalı kaldı. 

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