Motosiklet at ile sahibine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan at ile sahibine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Aycan öldü, yanındaki ablası Nurcan Aycan ile atın sahibi Yılmaz Akyol ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde meydana geldi. 18 yaşındaki Mustafa Aycan yönetimindeki 09 R 1977 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Akyol ile atına çarptı. Kazada, Mustafa Aycan öldü, arkasında oturan ablası 23 yaşındaki Nurcan Aycan ve 45 yaşındaki Yılmaz Akyol ise yaralandı, at da telef oldu.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aycan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incemenin ardından Mustafa Aycan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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