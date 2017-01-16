Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 32 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 32...
Ünlü spikere otobüs çarptı
Ünlü spikere otobüs çarptı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Motorin hırsızları güvenlik kamerasında

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, park halindeki araçlardan yaklaşık 2 bin 500 litre motorin çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik...

Motorin hırsızları güvenlik kamerasında
İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, park halindeki araçlardan yaklaşık 2 bin 500 litre motorin çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde parka halindeki araçlardan motorin hırsızlığı olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının görüldüğü  bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, E.T. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Motorin hırsızlığı yaptıklarını itiraf eden iki şüphelinin ifadesi doğrultusunda E.T.'nin kuzeni M.T. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 2 bin 500 litre motorin çaldıkları tespit edilen şüphelilerin hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki bir TIR'dan motorin çaldıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55