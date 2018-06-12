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Motor kazasında ölen gençler, aynı liseden bu yıl mezun olmuş

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu'nun (17) aynı liseden bu yıl mezun olduğu ortaya çıktı.  Kaza, dün...

Motor kazasında ölen gençler, aynı liseden bu yıl mezun olmuş

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, kamyonetin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu'nun (17) aynı liseden bu yıl mezun olduğu ortaya çıktı. 
Kaza, dün akşam saatlerinde, Zonguldak- Kozlu yolunda meydana geldi. Sadi Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Emre Çiller'in kullandığı 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü Emre Çiller ile arkasında oturan arkadaşı Kerem Keloğlu hayatını kaybetti. Yakın arkadaş olduğu öğrenilen Çiller ve Keloğlu'nun, Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi'nden bu yıl mezun olduğu ortaya çıktı. Çocukların ölümü nedeniyle aileleri, yakınları ve okul arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Emre Çiller ve Kerem Keloğlu'nun cenazelerinin, hastanede yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
KAZA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün, arkadan gelen beton mikserinin önünden sol şeride geçmek için beklediği görülüyor. Motosikletin, sol şeritte giden kamyonet sürücüsünün çarpması sonucu savrulduğu anlar görülerde yer alıyor. 

​FOTOĞRAFLI

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