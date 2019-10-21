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Moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü
KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, moloz döktüğü sırada devrilen kamyonun altında kalan sürücü Osman Sezgin (55) hayatını kaybetti. Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi Doğandere mevkisinde meydana geldi. Konya Büyükşehir...
GÜVENLİK 21.10.2019, 18:19
KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, moloz döktüğü sırada devrilen kamyonun altında kalan sürücü Osman Sezgin (55) hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi Doğandere mevkisinde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin inşaat işlerini yürüten taşeron firmada kamyon şoförü olan Osman Sezgin, 42 DVZ 16 plakalı kamyonla moloz döktüğü sırada, araç devrildi. Sezgin, devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Osman Sezgin'in cansız bedeni kamyonun altından çıkarılıp otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi Doğandere mevkisinde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin inşaat işlerini yürüten taşeron firmada kamyon şoförü olan Osman Sezgin, 42 DVZ 16 plakalı kamyonla moloz döktüğü sırada, araç devrildi. Sezgin, devrilen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Osman Sezgin'in cansız bedeni kamyonun altından çıkarılıp otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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