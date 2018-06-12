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Mola için durduğu yerde, kamyonun çarpması sonucu öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mola için yol kenarında durup indiği kamyonuna, arkadan gelen başka kamyonun çarpmasıyla bariyer ile araç arasında sıkışıp, ağır yaralanan Murat Yavaş (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza,...

Mola için durduğu yerde, kamyonun çarpması sonucu öldü
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, mola için yol kenarında durup indiği kamyonuna, arkadan gelen başka kamyonun çarpmasıyla bariyer ile araç arasında sıkışıp, ağır yaralanan Murat Yavaş (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Akhisar-Gölmarmara karayolunun 8'inci kilometresindeki Sarıçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için 45 RM 216 plakalı kamyonunu yol kenarında durduran Murat Yavaş, aracından indi. Bu sırada arkadan gelen 45 RJ 862 pakalı başka bir kamyon, Yavaş'ın kamyonuna arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Murat Yavaş, kendi kamyonuyla bariyerlerin arasına sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Yavaş'ın cesedi, jandarmanın kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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