Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Modemden uyuşturucu çıktı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), ()- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda internet modemine saklanmış 25 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri,...

Modemden uyuşturucu çıktı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), ()- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda internet modemine saklanmış 25 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Elbistan'a gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Daha sonra otobüsü durduran ekipler, 2 yolcuyu gözaltın aldı. Yolculardan Mehmet K.'nın hareketlerinden şüphelenen polis, yanındaki bilgisayar ve internet modemini incelemeye aldı. İnceleme sırasında modem içerisine saklanmış 25 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Mehmet K. hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak', yanındaki arkadaşı hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan yasal işlem yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,