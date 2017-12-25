Modemden uyuşturucu çıktı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), ()- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda internet modemine saklanmış 25 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Elbistan'a gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Daha sonra otobüsü durduran ekipler, 2 yolcuyu gözaltın aldı. Yolculardan Mehmet K.'nın hareketlerinden şüphelenen polis, yanındaki bilgisayar ve internet modemini incelemeye aldı. İnceleme sırasında modem içerisine saklanmış 25 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Mehmet K. hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak', yanındaki arkadaşı hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan yasal işlem yapılacağı belirtildi.
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Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), ()- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda internet modemine saklanmış 25 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.