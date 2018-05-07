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Mobilya mağazasının kasasını soyanlar yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kar maskeli 4 şüphelinin, bir mobilya mağazasındaki kasayı açıp içindeki paraları çalma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı. İnegöl’ün Cerrah...

Mobilya mağazasının kasasını soyanlar yakalandı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde kar maskeli 4 şüphelinin, bir mobilya mağazasındaki kasayı açıp içindeki paraları çalma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı.
İnegöl’ün Cerrah Mahallesi'nde, 18 Ocak'ta, mobilya mağazasına giren kar maskeli şüpheliler, açtıkları kasadan aldıkları paralarla kaçtı. Sabah mağazayı açan yetkililer, hırsızlık olayını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarının yanı sıra çevredeki 200 güvenlik kamerası da incelendi. Şüphelilerin kiralık araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, izlerini buldu. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonunda deliller toplanarak şüphelilerin adresleri tespit edildi. 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan V.Ç.ile diğer şüpheliler İ.K., Ö.Ö. ve R.K. yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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