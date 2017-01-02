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Mobilya fabrikasından yangın

TRABZON’un Arsin İlçesi’ndeki Organize Sanayi Sitesi’ndeki mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleninin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında fabrika binası kullanılamaz hale geldi. Bugün saat...

Mobilya fabrikasından yangın
TRABZON’un Arsin İlçesi’ndeki Organize Sanayi Sitesi’ndeki mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleninin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında fabrika binası kullanılamaz hale geldi.
Bugün saat 14.30 sıralarında, Arsin Organize Sanayi Sitesi’ndeki Üç Yıldız Mobilya Fabrikası’nda, kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın sünger yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler ahşap malzemelere ulaşınca fabrika bir anda alevler içinde kaldı. Yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca yakındaki sanayi tesisleri boşaltıldı, çevredeki ilçelerden ve il merkezinden itfaiye ekipleri istendi.
İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında yangın kontrol alındı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

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