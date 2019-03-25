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Mobilya atölyesini bir günde iki kez soydu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesi bir gün içinde aynı kişi tarafından iki kez soyuldu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinin sahibi Cahit Yüce, dün sabah...

Mobilya atölyesini bir günde iki kez soydu
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesi bir gün içinde aynı kişi tarafından iki kez soyuldu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinin sahibi Cahit Yüce, dün sabah saatlerinde iş yeri önündeki masanın ve mobilya malzemelerinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yüce, hırsızlığı belirleyerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Bu sabah saatlerinde atölyeyi açmak için gelen Cahit Yüce, yine bazı malzemelerin eksik olduğunu gördü ve kamera kayıtlarını inceledi. Yüce, aynı hırsızın akşam saatlerinde yeniden geldiğini ve çaldığı ürünleri kamyonete yükleyerek götürdüğünü gördü, polise haber verdi.
Polisin, aynı atölyeyi bir günde iki kez soyan hırsızı yakalamak için soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

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