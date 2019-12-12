Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3)
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de...
GÜVENLİK 12.12.2019, 01:04
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Toplam 18 ekibin katıldığı söndürme çalışmalarında, saat 16.30'da başlayan yangın 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak bina içindeki kimyasallar nedeniyle zaman zaman tekrar çıkan alevler nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmasının sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor.
Polis ekipleri, bina çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırarak çevresine vatandaşları yaklaştırmıyor.
12°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9