Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Mobilya atölyesinde yangın 

BODRUM(Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, saat 16.30 sıralarında Bodrum-Gündoğan...

Mobilya atölyesinde yangın 

BODRUM(Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, mobilya atölyesinde kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Bodrum-Gündoğan yolu Göltürkbükü kavşağında bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, yangın atölyede kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların süngerleri tutuşturmasıyla başladı. Alevler ahşap malzeme, boya, tiner ve vernik gibi kimyasal ürünlerine sıçramasıyla hızla büyüdü. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın işletmenin arkasında bulunan çam ağaçlarını da tutuştururken, itfaiye ekipleriyle birlikte Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerde yangına müdahale etti. İşyeri çalışanları da bir yandan ekiplere yardım ederken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat içinde yangın söndürülürken, geniş bir alanda faaliyet gösteren işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 
Öte yandan Gündoğan Mahallesi Veterinerler Sitesi yakınlarında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328