Mobilya atölyesinde yangın -3

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.





Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Yangın, binanın arkasındaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri buradaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.