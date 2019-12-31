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Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde üzerine çektiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 29 Aralık günü saat 02.40 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini...
GÜVENLİK 31.12.2019, 13:03
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde üzerine çektiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Aralık günü saat 02.40 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için başına ve üstüne çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümün kapağını açtı. Şüpheli dışarıdan kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tırmanarak içeri girip kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, 29 Aralık günü saat 02.40 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için başına ve üstüne çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümün kapağını açtı. Şüpheli dışarıdan kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tırmanarak içeri girip kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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