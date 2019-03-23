Mobese direğine çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

HATAY’ın Altınözü ilçesinde, damperi açık şekilde hareket halinde olan kamyon, mobese direğine çarparak devrildi, sürücü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Fatikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği bilinmeyen 31 HB 591 plakalı kamyon, damperi açık şekilde hareket halindeyken yol kontrolü ve araç geçiş-çıkışlarının tespiti için kurulu olan mobese direğinin üst kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle mobese direği devrilirken, kamyon şoförü de yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.Öte yandan trafiğe kapanan yol itfaiye ekiplerinin mobese direğini kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.

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