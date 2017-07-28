Mısır tarlasında hintkeneviri

Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda 115 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra İlçesi Doğanca Mahallesinde bulunan Kamil G.'nin evine operasyon düzenlendi. Kamil G.'ye ait mısır tarlasının içerisine ekilmiş 115 kök hintkeneviri bulundu. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edilmek üzere götürüldü. Tarla sahibi Kamil G.'nin ise Kars'ta çalıştığı ve ilçede olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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