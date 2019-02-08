Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altınını çaldı

ADANA'da yaşayan Suriyeli Ahmed Hatib (23), kendisine misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altın çaldı. Şikayet üzerine yakalanan Ahmed Hatib, tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Esma Hatib, eşi...

Misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altınını çaldı
ADANA'da yaşayan Suriyeli Ahmed Hatib (23), kendisine misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altın çaldı. Şikayet üzerine yakalanan Ahmed Hatib, tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Esma Hatib, eşi Mustafa Najjar ile kardeşi Ahmed Hatib'in evine misafirliğe gitti. Esma Hatib evine döndüğünde yatak odasındaki dolapta bulunan 80 bin lira değerindeki altın bilezik, kolye, yüzük ve bilekliklerinin çalındığını fark etti. Suriyeli ailenin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını belirledi. Polis, evde bulunan Esma Hatib'in kardeşi Ahmed Hatib'in hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Polis, kendisine misafirliğe gelen Esma Hatib'in çantasından anahtarlarını alan Ahmed Hatib'in, eve giderek altınları aldığı, daha sonra bir arkadaşına bırakarak tekrar evine döndüğünü saptadı. Altınları bırakıldığı yerden alan polis, Esma Hatib'e teslim ederken, Ahmed Hatib de sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328