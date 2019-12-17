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Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2)
BEBEĞE BAKMAK İSTEMİYORMUŞ Denizli'de, 3 aylık kız bebeğini misafir olarak kaldığı evde bırakıp, kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suna B.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Suna B.'nin, Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde,...
GÜVENLİK 17.12.2019, 18:33
BEBEĞE BAKMAK İSTEMİYORMUŞ
Denizli'de, 3 aylık kız bebeğini misafir olarak kaldığı evde bırakıp, kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suna B.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Suna B.'nin, Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde, bebeğinin kalbinin delik olduğunu, babasının kendisi ve bebek ile ilgilenmediğini, bebeğe bakmak istemediğini söylediği belirtildi. İfadesi alındıktan sonra Suna B., serbest bırakıldı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()
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