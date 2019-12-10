Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü
TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine...
GÜVENLİK 09.12.2019, 20:31
TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis, H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.
Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis, H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.
Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9