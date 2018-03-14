Misafir ettiği kadın, evini soydu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde misafir olduğu evden dizüstü bilgisayar ve av tüfeği çalan R.C. adlı kadın, gözaltına alındı.

Bozdoğan'da A.Ç., telefonda tanışıp eve davet ettiği R.C.'yi yalnız bırakıp, işe gitti. Akşam döndüğünde R.C.'yi göremedi, evdeki dizüstü bilgisayar ve av tüfeğinin çalındığını fark etti. Telefonla ulaştığı R.C.'nin, eşyaları 5 bin TL karşısında kendisine verebileceğini söylemesiyle A.Ç. durumu jandarmaya anlattı. Hazırlık yapan jandarma, çalınan eşyaları satmaya gelen R.C.'yi suçüstü yakaladı. R.C.'nin jandarmadaki sorgusunda, motorlu taşıt ve evden hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. R.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Evden çalınan dizüstü bilgisayar, av tüfeği ve tüfeğe ait 9 fişek ise sahibine teslim edildi.



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