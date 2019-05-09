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Misafir ettiği arkadaşını öldüren sanığa ömür boyu hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, evinde misafir ettiği arkadaşı Deniz Şenoğlu'nu (43) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Topkaraoğlu'na (48), ömür boyu hapis cezası verildi. Olay, 18 Ağustos...

Misafir ettiği arkadaşını öldüren sanığa ömür boyu hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, evinde misafir ettiği arkadaşı Deniz Şenoğlu'nu (43) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Topkaraoğlu'na (48), ömür boyu hapis cezası verildi.
Olay, 18 Ağustos 2018'de, Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Topkaraoğlu, iddiaya göre, evinde misafir ettiği arkadaşı Deniz Şenoğlu ile alkol alırken, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Topkaraoğlu, ekmek bıçağını Şenoğlu'na sapladı. Topkaraoğlu da aldığı darbelerle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Topkaraoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Sanık Ahmet Topkaraoğlu, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Son savunmasını yapan Topkaraoğlu, Deniz Şenoğlu'nu evinde misafir ederek, iyilik yaptığını, bunun bedeliğini ödediğini ve pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, sanık Ahmet Topkaraoğlu'nu 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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