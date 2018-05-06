Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Miras tarla yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü

Sait KUZU/TERME (Samsun), () - SAMSUN'un Terme ilçesinde, Veysel Çakır (50), fındık tarlasının paylaşımı yüzünden tartıştığı ağabeyi Abdullah Çakır'ı (55) tabancayla vurup, öldürdü. Olay, Terme'nin Kozluk Mahallesi'nde meydana...

Miras tarla yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü

Sait KUZU/TERME (Samsun), () - SAMSUN'un Terme ilçesinde, Veysel Çakır (50), fındık tarlasının paylaşımı yüzünden tartıştığı ağabeyi Abdullah Çakır'ı (55) tabancayla vurup, öldürdü.
Olay, Terme'nin Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Çakır ile Abdullah Çakır arasında büyüklerinden miras kalan fındık tarlasının paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Çakır, belindeki tabancasını çekip, ağabeyi Abdullah Çakır'ı vurdu. Abdullah Çakır kanlar içinde yerde kalırken, Veysel Çakır kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Veysel Çakır'ı yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314