Miras kavgasında eniştesini öldürdü (2)

YAKALANDI
Aydın'ın Çine ilçesinde miras paylaşımı sonrası husumetli taraflar arasında çıkan silah kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan Ali U. (53), polis tarafından yakalandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, ()
YAKALANDI Aydın'ın Çine ilçesinde miras paylaşımı sonrası husumetli taraflar arasında çıkan silah kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan Ali U. (53), polis tarafından yakalandı. Burhan...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07
YAKALANDI
Aydın'ın Çine ilçesinde miras paylaşımı sonrası husumetli taraflar arasında çıkan silah kavgada eniştesi Burhan Eroğlu'nu (50) tabancayla göğsünden vurarak öldüren Hasan Ali U. (53), polis tarafından yakalandı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, ()
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