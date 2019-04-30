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Miras kavgası yaşadığı ağabeyini, pencereden girdiği evinde uyurken öldürdü

DÜZCE’de, Hasan Akça miras kavgası yaşadığı ağabeyini, evine pencereden girip, yatağında uyurken tüfek ile vurarak, öldürdü. İddiaya göre Hasan Akça ile ağabeyi Mevlüt Akça arasında bir süre önce miras nedeniyle husumet yaşanmaya...

Miras kavgası yaşadığı ağabeyini, pencereden girdiği evinde uyurken öldürdü
DÜZCE’de, Hasan Akça miras kavgası yaşadığı ağabeyini, evine pencereden girip, yatağında uyurken tüfek ile vurarak, öldürdü.
İddiaya göre Hasan Akça ile ağabeyi Mevlüt Akça arasında bir süre önce miras nedeniyle husumet yaşanmaya başlandı. Dün gece de Hasan Akça, ağabeyinin Darıcı Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve pencereden giren Hasan Akça, yatağında uyuyan ağabeyine pompalı tüfek ile ateş etti.
Ağabey, vücudu ile başına isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis, kaçmaya çalışan Hasan Akça’yı yakalayarak, gözaltına aldı. 
Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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