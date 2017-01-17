Miras cinayetinde hastane raporu beklenecek

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, miras yüzünden araları açılan kız kardeşi Gülten Foçadan ve onun eşi Sedat Foçadan'ı öldürüp, çocukları Selin Foçadan'ı da öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla tutuklanan emekli banka müdürü Ahmet Cirit'in, 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Selin Foçadan'ın tedavisiyle ilgili hastane roparlarının beklenmesi için ertelendi.

Olay, 6 Kasım 2015 tarihinde Vali Kazım Dirik Caddesi 15 numaradaki evde meydana geldi. Gülten Foçadan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte babalarından miras kalan evdeki bazı eşyaları almak için gitti. Evin anahtarı olmadığı için eşi Sedat Foçadan ve oğlu M.F., camı kırık pencereden içeri girdi. Sedat Foçadan, içeriden keser ile kilidi kırmak istedi. Bu sırada evin anahtarı bulunan Ahmet Cirit de geldi. Kapıyı açan Cirit, içeride bulunan eniştesi ve yeğeni ile karşılaştı. Daha sonra, peşinden eve giren kız kardeşi Gülten Foçadan ile Sedat Foçadan'a ve kızları Selin Foçadan'a ateş etti. Çift olay yerinde yaşamlarını yitirirken, vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Selin Foçadan hastaneye kaldırıldı. M.F. ise yara almadı. Kaçmak isteyen Ahmet Cirit, polis tarafından olay yeri yakınında yakalandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı İlhami Başkurt, Ahmet Cirit hakkında, 'kardeşi kasten öldürme', 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 3 kez mübbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Ahmet Cirit, avukatları Özgür Değirmenci, müşteki Selin Foçadan ile avukatı katıldı. Ahmet Cirit, olay yerinde yapılan keşifle ilgili bilirkişinin açıkladığı kanaatlerin maddi delillere dayalı olmadığını öne sürerek, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, yeni rapor alınmasına yer olmadığını belirtip, Selin Foçadan hakkındaki hastane raporunun mahkemeye ulaştırılması için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yazı yazılmasına ve Ahmet Cirit'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.



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