Minikleri korkutan yangın

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde zemininde kreş bulunan 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, minikleri korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, korkan bazı miniklerin ağladığı görüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak 20 numaradaki, zemininde 20 miniğin eğitim gördüğü kreş bulunan 3 katlı binanın son katında, bugün saat 14.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dairedeki boya kutuların bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangının başladığı öne sürüldü. Daireden yükselen dumanları gören kreş yetkilileri, kurumdaki 22 çocuğu binadan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Maddi hasar yaratan yangın sırasında bazı minikler korkudan ağladı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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