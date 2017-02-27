Minik Zehra Nur'un öldüğü kavganın şüphelileri adliyede (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 6 GÖZALTI

Gaziantep'te, iki grubun kavgası sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Zehra Nur Gökdoğan'ın ölümüne ilişkin Valilik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü 2 kişinin tartışmasının ardından pazar günü yakınlarının katılımıyla kavga ettikleri belirtildi. Olay sırasında Zehra Nur Gökdoğan'ın ağır yaralandığı ve hastanede öldüğü belirtilen açıklamada, kavgaya karışan 6 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Şahinbey İlçesi Esentepe mahallesinde 26.02.2017 tarihinde meydana gelen olayda tabanca ile ateş edilmesi sonucu 2014 doğumlu Z.G. isimli çocuk hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmış olup kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat etmiştir. Aynı olayda A.B. isimli şahıs ise kesici alet yaralanması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda; şüphelilerden V.B. ile A.O. isimli şahısların 25.02.2017 tarihinde tartışarak kavga ettikleri 26.02.2017 tarihinde A.O.’nun yakınlarıyla olay yerine geldiği ve bir gün önceki kavga nedeniyle tekrar kavga ettikleri, bu kavga esnasında G.B. adlı şahsın tabancayla ateş ettiği, o sırada sokaktaki bir bakkaldan alışveriş yapan ve olayla bağlantısı bulunmayan 2014 doğumlu Z.G. isimli kız çocuğunun yaralandığı, sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde 5 adet 9 mm kovan, olayda kullanılan suç aleti 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve tabancaya ait şarjör elde edilmiştir. Olaya karıştıkları tespit edilen A.B., G.B., M.B., V.B., T.B. ve A.Ö. isimli şahıslar olaydan kısa süre sonra yakalanmış olup, tahkikatı devam etmektedir."