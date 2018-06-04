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Minik Sema, amcasının aracının altında kalıp öldü

ÇANAKKALE'de Sema Özkoçak (2,5), amcası Mevlüt Özkoçak'ın (35) kullandığı hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde Onur ve Mevlüt Özkoçak...

Minik Sema, amcasının aracının altında kalıp öldü
ÇANAKKALE'de Sema Özkoçak (2,5), amcası Mevlüt Özkoçak'ın (35) kullandığı hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde Onur ve Mevlüt Özkoçak kardeşlerin fırınının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Özkoçak'ın (32) kızı Sema Özkoçak, fırının önünde park halindeki 17 LS 805 plakalı hafif ticari aracın önünde oynamaya başladı. Yeğenini fark etmeyen Mevlüt Özkoçak, aracını çalıştırıp hareket etti. Bir şeye çarptığını anlayan Özkoçak, araçtan inip altına baktığında kanlar içindeki yeğeni Sema'yı gördü. Aynı araçla hemen Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada tedaviye alınan minik Sema, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan minik Sema'nın cenazesi, bugün Türkmenli köyünde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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