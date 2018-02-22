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Minik öğrencinin parmağı akıllı tahtaya sıkıştı, itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Amiroğlu İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Bünyamin Tan'ın sağ elinin orta parmağı, sınıftaki akıllı tahtaya sıkıştı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen itfaiye...

Minik öğrencinin parmağı akıllı tahtaya sıkıştı, itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Amiroğlu İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Bünyamin Tan'ın sağ elinin orta parmağı, sınıftaki akıllı tahtaya sıkıştı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, akıllı tahtanın kalem konulan kısmını testereyle keserek Tan'ın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi'ndeki Amiroğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Ali Bünyamin Tan, sınıfta akıllı tahtayla oynamaya başladı. Tan, akıllı tahtanın kalem konulan kısmındaki deliğe, alt kısımdan sağ elinin orta parmağını soktu. Ancak Tan parmağını, soktuğu delikten bir türlü geri çıkaramadı. Arkadaşlarından yardım isteyen öğrencinin parmağı, bir türlü delikten çıkarılamadı. Öğrenciler de durumu öğretmenlerine bildirdi. Durum karşısında şaşkına dönen öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Okula gelen itfaiye ekibi, önce Tan'la bir süre sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı. Minik öğrencinin korkmadığı ve gayet sakin olduğu anlaşılınca parmağının çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tan'ın parmağının sıkıştığı bölümdeki alüminyum parça, itfaiye ekibi tarafından testereyle dikkatli bir şekilde kesildi. Titiz bir çalışma sonrası Tan'ın parmağı, hiçbir zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkarıldı. Parmağı kurtarılan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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