Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Minik Miraç, dövülerek öldürüldü (2)

BABADAN EVLADA HÜZÜNLÜ VEDA Mersin'in Tarsus ilçesinde Onur K.'nin, çalışmak için gittiği İzmir'e yola çıkmadan önce oğlu Miraç K. ile ilgili hüzünlü bir veda paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Onur K.'nin paylaşımı şöyle: "Aslan...

Minik Miraç, dövülerek öldürüldü (2)

BABADAN EVLADA HÜZÜNLÜ VEDA
Mersin'in Tarsus ilçesinde Onur K.'nin, çalışmak için gittiği İzmir'e yola çıkmadan önce oğlu Miraç K. ile ilgili hüzünlü bir veda paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Onur K.'nin paylaşımı şöyle:
"Aslan oğlum, bu son hüzün. Bu son veda. İnşallah sabrın sonu selamettir. Her şey senin geleceğin için zamanı geldiğinde bir daha hiç ayrılmayacağız. Evet rahat ve de huzurluyum. Ama hasret çekmek var. Kaderde sana hasret kalmak. Her şeyin hayırlı olması için mücadele vermek benim en büyük görevim. Sen benim dünyam, yarınlarımın aydınlık ışığısın. Bu hayat zor, evet ama zoru başarmak inanmaktır. Biz inanarak çıktık. Kimin ne dediği ne düşündüğü önemli değil. Benim senin için neler yaptığım ne mücadeleler verdiğim Yaradanın her şeye kadir olduğu ve bildiği apaçıktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort