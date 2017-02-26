Minik Kayra yaşama tutunamadı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR(Bursa), () - BURSA’nın Yenişehir İlçesi’nde, 24 Şubat’ta evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Kayra Kartalmış’ın kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen minik Kayra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir’in Yenigün Mahallesi Zorlu Sokak’ta, Murat ve Sultan Kartalmış çiftinin oturdukları birinci kattaki evin salonunda 24 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anne ve babası işte olduğu için dedesi Remzi Kartalmış ile kalan Kayra Kartalmış, yangından korunmak için oturma odasına kaçarak kanepenin arkasına saklandı. Banyoda olan dede ise yangını fark edince kendini evin dışına attı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangından sonra eve giren ekipler, minik Kayra’yı kanepenin arkasında baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kayra’nın duran kalbi yapılan müdahale sonucu yeniden çalıştırıldı. Kayra, tedavi altında tutulduğu Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne dün gece yaşamını yitirdi. Minik Kayra’nın cenazesi Yenişehir’in Karabahadır Köyü’nde toprağa verildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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