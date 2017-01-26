Minik Hira'nın öldüğü kaza yerinde keşif yapılacak

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da geçen Haziran ayında, yönetimindeki kamyonetle çarptığı 10 aylık Hira Genar'ın ölümüne, bebeği gezdiren teyzesi 35 yaşındaki Emine Caner'in de yaralanmasına neden olmakla suçlanan mimarlık öğrencisi 21 yaşındaki Selin Dursun’un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde geçen Haziran ayında meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Selin Dursun 16 EU 497 plakalı kamyonetle giderken, yol üzerinde komşularıyla sohbet eden Emine Caner ve yanındaki bebek arabasına çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Hira Genar ağır, Emine Caner'in hafif yaralandı. Hira bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Kaza ardından Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Selin Dursun, verdiği ifadesinde, "Ailemize ait kamyonet ile anneannemi ziyarete gitmiştim. Nasıl oldu bilmiyorum bir anda istemeyerek kazaya karıştım. Çok üzgünüm" dedi. Mahkemeye çıkartılan Dursun, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak' suçundan 2- 15 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan Selin Dursun, önceki duruşmalarda kendini şöyle savundu:

"Olay sırasında sokağa normal şekilde girmiştim. O sırada yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket etti. Ben de bu sebeple arabada bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Ben duvara çarptıktan sonra arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Olayın içersinde olduğum için üzgünüm."

HIZLA YALPALAYARAK SOKAĞA GİRDİ

Duruşmalarda ifade veren Emine Caner ise olay günü Hira bebeğin annesiyle kendisini ziyarete geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Annesi çocuğu arabada bırakıp yukarıya çıktı. Ben yeğenimi sevmek için kucağıma almak üzereyken sokağa bir araç hızla girdi. Yalpalayarak geliyordu. Araç bize doğru hızla yaklaştı. Sonra, Hira'yı aracın önünde sürüklenirken gördüm. Ardından araç duvara çarptı. Olay sırasında aracın tekerlekleri ayaklarımın üzerinden geçti. Sol koluma ve göğüs bölgeme de çarpmıştı. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum."

Selin Dursun'un yargılanmasına devam edildi. Müşteki avukatlarının sanığın tutuklanma talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti önümüzdeki Mart ayında kazanın olduğu yerde keşif yapılmasına ve tanıkların burada dinlenmesine karar verdi.

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