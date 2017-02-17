Minik Enes'in katillerine ağırlaştırılmış ömürboyu

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'nde 6 yaşındaki Enes Tosun'u, gizli ilişkilerine tanık olduğu gerekçesiyle öldürmek suçundan yargılanan yengesi 27 yaşındaki Güneş Tosun ile eşinin akrabası olan sevgilisi 54 yaşındaki Ahmet Tosun ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Kararı değerlendiren Enes'in ailesi "Adalet yerini buldu. Keşke idam edilselerdi" dedi.

Tuzluca İlçesi'nin Güllüce Köyü'nde Bahar- Metin Tosun çiftinin oğulları Enes Tosun, oynamak için 29 Haziran 2015 günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Tüm aramalara rağmen Enes'i bulamayan ailesinin başvurusu üzerine jandarmanın yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı. Ankara'dan gelen özel ekibin köpekler yardımıyla 4 Temmuz günü yaptığı aramada Enes Tosun'un cesedi, evlerinin bitişiğindeki bahçede gömülü bulundu. Cinayetle ilgili olarak baba Metin Tosun'un amcasının oğlu Mahmut Tosun, Mahmut'un eşi Güneş Tosun, akrabaları Ahmet Tosun gözaltına alındı.

YENGE İTİRAF ETTİ: YATAKTA BİZİ GÖRDÜ

Enes'in yengesi olan 3 çocuk annesi Güneş Tosun ilk ifadesinde, akrabaları olan Ahmet Tosun ile ilişkisi bulunduğunu, olay günü Enes'in odaya girdiğinde kendisi ile sevgilisini yatakta gördüğünü söyledi. Yenge Güneş, bu nedenle Ahmet Tosun'un çocuğu boğduğunu, "Sen gerisini hallet" dediği için de Enes'in cesedini çuvala koyup bahçeye gömdüğünü itiraf etti.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanan Güneş Tosun Erzurum E Tipi Cezaevi'ne, sevgilisi Ahmet Tosun Erzurum'un Oltu ilçesi'ndeki T tipi, eşi Mahmut Tosun ise Iğdır B Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, Mahmut Tosun bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRLMIŞ ÖMÜRBOYU İSTEDİ

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 9 Şubat'ta görülen duruşmada, savcı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, ilişkileri olan Güneş Tosun ile Ahmet Tosun'un evde buluştuklarını, bahçeye oynamaya çıkan Enes'in ikiliyi yatakta gördüğünü belirtti. Enes'in, gördüklerini başkalarına anlatacağından duydukları korku ile Ahmet Tosun'un küçük çocuğu yere yatırıp boğduğunu, Güneş Tosun'a da gömme talimatı verdiğini kaydetti. Bunun üzerine Güneş Tosun'un Enes'i çuvala koyarak toprağa gömdüğünu belirten Cumhuriyet savcısı, Güneş Tosun ve Ahmet Tosun'un ağrılaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çırptırılmalarını istedi. Savcı, Güneş Tosun'un eşi Mahmut Tosun'un isesuçla ilgisi bulunmadığından beraatini talep etti.

Güneş Tosun ve Ahmet Tosun dün Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Güneş Tosun ve Ahmet Tosun tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, Güneş Tosun ve Ahmet Tosun'u 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına mahkum etti. Heyet, Güneş Tosun'un eşi Mahmut Tosun'un ise beraatini kararlaştırdı.

Kararı değerlendiren Enes Tosun'un ailesi sanıkların hak ettikleri cezayı aldıklarını belirtti. Aile, "Adalet yerini buldu. Keşke idam edilselerdi" dedi.

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