Minik Berilsu'dan acı haber

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Berilsu Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

30 Haziran'da, Bekilli Belediyesi'nde çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olan Bülent Gündoğdu'nun kullandığı 20 SE 995 plakalı otomobille Denizli'den Bekilli yönüne giderken, karşıdan gelen İrfan Ağar'ın kullandığı 20 ZP 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü Bülent Gündoğdu ve İrfan Ağar ile araçlardaki Fatma Gündoğdu, Berkay Gündoğdu (16) ve Beril Su Gündoğdu (2) ile Leyla Ağar yaralandı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bülent Gündoğdu'nun kızı Berilsu Gündoğdu'dan bugün sabaha karşı acı haber geldi. Minik Berilsu, doktorların müdahalesine rağmen 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Berilsu'nun cenazesi, Bekilli ilçesindeki mahalle mezarlığında ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI