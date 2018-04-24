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Minibüsün yakıt deposunda 47 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde polis tarafından bir minibüste yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış paketlerde 47 kilo 391 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Minibüsün yakıt deposunda 47 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Edremit ilçesinde polis tarafından bir minibüste yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış paketlerde 47 kilo 391 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış 89 paket halinde 47 kilo 391 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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