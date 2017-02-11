Minibüsün ezdiği köpeklerden biri öldü

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde otoparktan çıkan minibüs sürücüsünün üzerinden geçtiği 2 köpekten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kemer merkez Yeni Mahalle'deki bir süpermarket zincirinin otoparkında geçen salı sabahı meydana gelen olayda, İ.A. kullandığı 07 KCJ 89 plakalı minibüsle marketten çıkarken manevra yaptığı sırada yan yana duran iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekleri altına alarak bir süre sürükleyen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Köpeklerden birinin sabah yürüyüşü sırasında Derya Aslan'ın elinden kaçan 'Köpük', diğerinin ise mahalledeki bir harita şirketinin ortaklarına ait 'Zilli' adlı köpek olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine gelen Kemer Belediyesi'ne bağlı ekipler Köpük'ün öldüğünü tespit etti. Köpük, Kemer Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları tarafından gömülürken, yaralı haldeki Zilli ise özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Olayın ardından Köpük'ün sahibi Derya Aslan'ın, ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü İ.A. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğu kaydedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, süpermarketin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Polisin ifadesini aldığı İ.A., köpekleri fark etmediğini söyledi.

Olay sosyal medyada da hızla yayıldı. Birçok kişi minibüs sürücüsüne paylaşımlarla tepki gösterirken, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.