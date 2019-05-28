Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi...

Minibüsün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Körfez Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. H.B.B. yönetimindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs, iddiaya göre kaldırımdan bir anda yola fırlayan Alperen Akgül'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından darbe alan küçük çocuğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alperen Akgül, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri minibüs sürücüsü H.B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328