izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Minibüsün çarptığı iki genç kız yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeyolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Aycan Korulu ve Gurbet Karaduman yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana...

Minibüsün çarptığı iki genç kız yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeyolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Aycan Korulu ve Gurbet Karaduman yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YZ 689 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Aycan Korulu ile Gurbet Karaduman'a çarptı. İki genç kız minibüsün çarpmasıyla metrelerce savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale bulundu. Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza sonrası olay yerine gelen yaralıların yakınları, sürücüsünün terk ettiği minibüsü tekmeledi, araca zarar verdi. Polis, yaralı genç kızların yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314