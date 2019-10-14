Son Dakika
Minibüsün çarptığı at telef oldu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu. Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik...
GÜVENLİK 14.10.2019, 08:23
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu.
Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik K. frene bastı ancak atlardan birine çarptı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle refüje düşen at telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Telef olan at Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından alındı.
Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik K. frene bastı ancak atlardan birine çarptı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle refüje düşen at telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Telef olan at Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından alındı.
17°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2