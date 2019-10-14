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Minibüsün çarptığı at telef oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu. Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik...

GÜVENLİK 14.10.2019, 08:23
Minibüsün çarptığı at telef oldu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, belediyeye ait minibüsün çarptığı at telef oldu.
Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Muallik K. yönetimindeki 09 NS 573 plakalı Nazilli Belediyesi'ne ait minibüsün önüne 3 at fırladı. Muallik K. frene bastı ancak atlardan birine çarptı. Meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle refüje düşen at telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Telef olan at Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından alındı.

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