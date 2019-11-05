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Minibüsün ateşe verilmesi güvenlik kamerasında
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına...
GÜVENLİK 05.11.2019, 21:35
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazipaşa’da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle’deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.
Garip Ergin’in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.
Gazipaşa’da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle’deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.
Garip Ergin’in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.
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