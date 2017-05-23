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Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

 ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan minibüs takla attı. 3 kişinin yaralandığı  trafik kazasında yol kenarında bekleyen bir kişi, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...

Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
 ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan minibüs takla attı. 3 kişinin yaralandığı  trafik kazasında yol kenarında bekleyen bir kişi, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hacı Karaaslan yönetimindeki 21 UD 140 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Karaaslan ile minibüste bulunan Yasemin Karaaslan ve Ahmet Karaaslan yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan minibüsün üzerine doğru gittiği kimliği belirsiz yaya, kendisini son anda yola atarak aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

 FOTOĞRAFLI

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