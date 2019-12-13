Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Minibüsün altında kalan lise öğrencisi hayatını kaybetti
NİĞDE'de, yol kenarında servis aracını bekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp, kontrolden çıkan midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı kaza, sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus...
GÜVENLİK 13.12.2019, 11:59
NİĞDE'de, yol kenarında servis aracını bekleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp, kontrolden çıkan midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Acı kaza, sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen liseliye, sürücüsünün kontrolünden çıkan Bor Belediyesi'ne ait Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü, çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.
Acı kaza, sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen liseliye, sürücüsünün kontrolünden çıkan Bor Belediyesi'ne ait Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü, çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9