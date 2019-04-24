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Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki Rana öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün çarpması sonucu altında kalan Rana Kaya (3), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması...

Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki Rana öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün çarpması sonucu altında kalan Rana Kaya (3), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Rana Kaya'ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen minibüs geri manevra yaparken, çarptı. Minibüsün altında kalan Rana, ağır yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ekibine haber verirken, sürücü de olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, küçük kızı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Rana Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma ekipleri, Rana Kaya'ya çarparak, ölümüne neden olan minibüs sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

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