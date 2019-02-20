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Minibüsü kumarhaneye çevirmiş

 Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde sahibi olduğu minibüste kumar oynatan T.B. gözaltına alındı. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan T.B.’nin kendisine ait minibüste...

Minibüsü kumarhaneye çevirmiş

 Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),() -TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde sahibi olduğu minibüste kumar oynatan T.B. gözaltına alındı.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan T.B.’nin kendisine ait minibüste slot diye tabir edilen makine ile kumar oynattığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, kısa süreli takibe aldığı plakasız minibüste arama yaptı.  Minibüste, kumar makinesini oyuna hazırlayan T.B. yakalanarak, gözaltına alındı.
ÖZEL MÜŞTERİLERE SERVİS
Bir adet kumar makinesi ile müşterilere ikram için çay ve kahve makinesi bulunan minibüs ile T.B.’nin kumar oynamak isteyenlere özel servis yaptığı belirlendi. Gözaltındaki T.B.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

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