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Minibüsten 9 bin 940 paket kaçak sigara çıktı

VAN, () - VAN'ın Çadıran ilçesinde minibüste 9 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinin Aşağı...

Minibüsten 9 bin 940 paket kaçak sigara çıktı

VAN, () - VAN'ın Çadıran ilçesinde minibüste 9 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinin Aşağı Gülderen Mahallesi sınırlarında devriye görevi yaparken şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Ancak minibüsün sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra sürücü aracı terk ederek, koşarak uzaklaştı. Terk edilen minibüste yapılan aramada gümrükten geçmediği tespit edilen 9 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması çalışma başlattı.

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