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Minibüsten 70 bin 150 paket kaçak sigara çıktı

KAYSERİ,() - KAYSERİ'de polisin yaptığı uygulamada bir minibüs içerisine gizlenmiş 70 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sivas yolunda gerçekleştirdiği...

Minibüsten 70 bin 150 paket kaçak sigara çıktı

KAYSERİ,() - KAYSERİ'de polisin yaptığı uygulamada bir minibüs içerisine gizlenmiş 70 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sivas yolunda gerçekleştirdiği uygulamada R.T’nin yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araç, içerisinde yapılan aramada koliler içerisine konulmuş 70 bin 150 paket kaça sigara ele geçirildi. Olayla ilgili minibüsün sürücüsü, Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye gönderildi.

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