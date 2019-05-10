Minibüsteki çantaların içinde 103 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, spor çantaları içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün arka kısmında bulunan 4 spor çanta içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltını alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, spor çantaları içerisinde 103 kilo 50 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.