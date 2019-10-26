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Minibüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcu tutuklandı
VAN'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsteki 2 yolcunun üzerinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı. Van Emniyet...
GÜVENLİK 26.10.2019, 10:42
VAN'da, polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsteki 2 yolcunun üzerinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim günü, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine 30 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen D.K.ve R.K. adlı yolcuların çantaları ile üzerlerini de aradı. Aramada 10 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve "Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim günü, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine 30 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen D.K.ve R.K. adlı yolcuların çantaları ile üzerlerini de aradı. Aramada 10 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram Afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve "Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından tutuklandı.
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